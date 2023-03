“Mazzette alla motorizzazione”, trovati 590 mila euro in contanti a casa di un funzionario

A casa del funzionario della Motorizzazione arrestato ieri nell’ambito dell’inchiesta su un giro di mazzette, la Polizia ha trovato 590mila euro in contanti. accusato di corruzione, abuso e violazione del sistema informatico, nel 2013 era stato coinvolto in un’altra indagine e aveva patteggiato la pena di un anno e 3 mesi per falso e, anche allora, per accesso abusivo al sistema informatico. Il funzionario era stato spostato all’assessorato regionali ai Trasporti, ma dopo qualche anno era tornato alla Motorizzazione.