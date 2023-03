Porto Empedocle, ritrovato bruciato uno scooter rubato ad artigiano

Si indaga sul furto, con annesso incendio, di uno scooter di proprietà di un artigiano di ventotto anni di Porto Empedocle. Il T-max 500 era stato rubato in via Gramsci durante le ore notturne. Il mezzo a due ruote è stato poi rinvenuto in via Scozzari completamente bruciato.

Qualcuno, dopo averlo prelevato, gli ha cosparso sopra del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco.

Non è ancora chiaro a che scopo sia stato rubato, e cosa sia stato fatto, con lo scooter. Sono stati i carabinieri della locale stazione, dopo la segnalazione di alcuni residenti, a recuperare la moto. Dal numero di telaio sono poi risaliti al modello e al proprietario. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.