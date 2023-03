Campobello di Licata, deramificazione piante

Il Comune di Campobello di Licata informa che la ditta S.A.V.I.C. AZ. AGRICOLA S.R.L., durante il periodo compreso tra gennaio trascorso e giugno, effettuerà interventi programmati presso le linee elettriche MT insistenti nel Comune. Si avvisano i proprietari del suolo sottostante alle linee elettriche in argomento, che durante il predetto periodo, potrebbero occorrere lavori di taglio e/o deramificazione piante e ripristino cesse in aree boscate e non, al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica. Il legname residuo rimarrà all’interno della cessa a disposizione dei proprietari stessi mentre il frascame verrà accatastato lungo i margini della cessa, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali. I proprietari dei terreni interessati dai lavori possono, eventualmente, chiedere chiarimenti al seguente numero di telefono ‪0742 1970060‬ durante il normale orario di ufficio.

GIOVANNI BLANDA