Aragona, imprenditore nel mirino: tagliati 500 alberi di ulivo

Raid in una campagna in contrada Piano Panzera, ad Aragona. Ignoti, probabilmente con l’utilizzo di una motosega, hanno distrutto ben cinquecento alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di un imprenditore cinquantottenne del posto. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 15 mila euro. A fare la scoperta è stato l’aragonese.

L’uomo, preso atto di quella che sembrerebbe essere una vera e propria intimidazione, si è recato dai carabinieri della locale stazione e ha denunciato l’accaduto. Il raid sarebbe stato commesso tra il 21 ed il 27 febbraio.

L’imprenditore, infatti, ha raccontato ai militari dell’Arma che l’ultima volta che era stato in campagna era il 20 febbraio scorso. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili.