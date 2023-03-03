Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per le ore 18,00 di lunedì 6 marzo

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI LUNEDÌ 6 MARZO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19 IN SECONDA CONVOCAZIONE.
SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI.
3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO “LIMITAZIONI DEL
CONSUMO DI NUOVO SUOLO E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D’USO ALLA LUCE DEI CONTENUTI DELLA L.R. N. 308/2004. REGOLAMENTAZIONE SULLA CESSIONE CUBATURA ART. 5, C, 1, LETT. C) DELLA L. N. 106/2011 E DELL’ART. 1, C. 21 E SEGG. DELLA L. N. 308/2004”.
4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 7 DEL 06/02/2023 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO ANNUALITA’ 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 – PAGO PA” ADOZIONE APP – IO”.
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per
l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.
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