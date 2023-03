La Compagnia teatrale “Quelli della Parnasso” in scena a Campobello di Licata

La Compagnia teatrale “Quelli della Parnasso” in scena stasera (sabato 4 marzo), a Campobello di Licata, alle ore 20,30, presso l’auditorium “Carmelo Graci” del centro polivalente per i servizi socio-culturali, con la commedia “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, farsa di Dario Fo’. Gli interpreti: Saverio La Greca, Milena Lepre, Enzo Lepre,Mariangela Iannello, Eugenia Savarino, Luigi Progno. La regia e’ di Lillo Ciotta. Sara’ una serata in piena allegria.

Giovanni Blanda