Al Comune di S.Stefano Quisquina la targa di Comune sostenibile

Si è tenuta presso il Teatro dei Ginnasi a Roma la cerimonia di consegna della targa di Comune sostenibile al Comune di S.Stefano Quisquina.

Presenti una delegazione dell’amministrazione comunale con il Sindaco Francesco Cacciatore, gli assessori Madonia e Ferraro e il Vice Presidente del Consiglio Infantone .

“Questo riconoscimento è una ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni, di considerare i temi della sostenibilità come una priorità dell’amministrazione. Oggi compiamo un altro importante passo verso quello che noi riteniamo debba essere il futuro della nostra comunità. S.Stefano Quisquina oggi è il primo comune della Sicilia a ricevere questo riconoscimento, un ulteriore stimolo ed impegno per la promozione, delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica. Siamo certi che la Rete dei Comuni Sostenibili, con le sue professionalità, ci aiuterà a percorrere gli obiettivi che ci siamo prefissati; da parte nostra, la strada è tracciata e la percorreremo con responsabilità e convinzione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, stimolare lo sviluppo dell’economia locale, aumentare le opportunità di lavoro per le future generazioni ha sostenuto nell’ intervento il Sindaco Cacciatore.