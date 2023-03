Ravanusa, vernice rossa sulla porta di casa di avvocato: indagini

Il portone di ingresso dell’abitazione di un avvocato di Ravanusa è stato imbrattato con della vernice rossa. Non è chiaro se il gesto possa rappresentare una intimidazione o un puro atto vandalico. A fare la scoperta è stato il legale, appartenente al foro di Agrigento. Il professionista si è presentato alla locale stazione dei carabinieri denunciando il fatto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di deturpamento di cose altrui. Ignoti sono entrati in azione sicuramente di notte, approfittando del buio per non essere visti.