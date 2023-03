Appalto per la manutenzione degli immobili del Libero Consorzio: entro il 27 marzo le offerte telematich

Dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 27 marzo le offerte per la gara d’appalto relativa all’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 780.000,00 euro più Iva, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 62.400,00 euro, interamente finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica, e pertanto saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it .

L’apertura delle offerte telematiche avverrà a partire dalle ore 8:30 del 28 marzo 2023 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Tutti gli interessati a partecipare alla gara possono prendere visione del bando e dei relativi allegati al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14793