Nessuna violenza, 67enne assolto dall’accusa di maltrattamenti all’ex moglie

Un uomo di 67 anni non avrebbe usato violenza nei confronti dell’ex moglie. Per questo motivo il tribunale di Trapani lo ha assolto dall’accusa di maltrattamenti. A darsela di santa ragione, come emerso dal dibattimento, erano entrambi. Lui, con cronici problemi di alcolismo, soffriva maledettamente di gelosia. Questa limitazione caratteriale, associato all’abuso di alcol, spesso si rivelala deleteria. Ma secondo quanto ricostruito durante il processo non ci furono situazioni di estrema violenza.