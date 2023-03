Una borsa di studio per giovani ortopedici, istituito il premio in memoria di Angelo Graceffa

E’ stata lanciata una raccolta fondi per il premio in memoria di Angelo Graceffa, l’ ortopedico agrigentino scomparso prematuramente quest’estate a soli 39 anni in un incidente in moto insieme alla compagna, Sofia Giummo, lungo la statale 115.

Il Premio “Angelo Graceffa Award” sarà consegnato al prossimo congresso annuale SIAGASCOT che si terrà il 14 Aprile 2023 a Milano e sarà dedicato al miglior lavoro fatto da giovani ortopedici.

“Non solo un premio, ma un aiuto concreto, una borsa di studio per i migliori specializzandi in ortopedia”, scrive in un post Chiara Paci. “Allarghiamo la donazione a tutti gli amici di Angelo per poter permettere che il premio venga riproposto anche nei prossimi anni. Perché per lui era un grande sogno e speriamo lo possa diventare anche per un altro studente/studentessa”, continua Paci.

Per chi volesse fare una donazione di seguito le coordinate bancarie:

IBAN: IT40U0200816600000106511576 intestato ai genitori Graceffa Luciano e Antonina Saieva, banca Unicredit.