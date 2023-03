Libero Consorzio di Agrigento, entro il 20 marzo offerte per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali

Il Libero Consorzio Comunale di Agrignto interverrà su alcune strade di propria competenza con lavori di manutenzione straordinaria. Il Settore Contratti e Gare ha infatti fissato per le ore 12:00 del prossimo 20 marzo il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 17A S. Elisabetta-Raffadali, n. 17B Raffadali-Siculiana, n. 17C bivio Zorba-Aragona-S.Elisabetta, n. 18 da bivio SS118 a Joppolo Giancaxio, n. 19 S. Biagio Platani-Alessandria della Rocca. La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica, e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it.

L’importo dell’appalto, che sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo, è di 1.687.000,00 euro, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 50.610,00 euro. Il progetto, elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato con DM n. 123/2020 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”. Tutti gli interventi individuati dallo staff tecnico del Libero Consorzio dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

L’apertura delle offerte telematiche è prevista a partire dalle ore 8:30 del 21 marzo nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27, Agrigento).