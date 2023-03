Picchiato dopo un controllo sulla movida, agente in borghese finisce in ospedale

Un agente di polizia in borghese è stato aggredito e ferito la scorsa notte a Palermo in via Roma. Era terminato il servizio di controllo sulla movida in piazza Sant’Anna quando due poliziotti stavano tornando verso le auto. In via Roma è spuntato un giovane di 27 anni, forse ubriaco, che ha iniziato a picchiare l’agente.

Nella colluttazione il poliziotto ha riportato oltre a diverse contusioni anche la frattura del malleolo. E’ stato portato al pronto soccorso del Civico. La prognosi è di 30 giorni. Il giovane di 27 anni è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.