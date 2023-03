Ravanusa, Mandorlo in Fiore: al Manzoni i “Bambini nel mondo”

Il nostro Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa avrà il piacere di ospitare nella giornata di Giovedì 9 Marzo, due gruppi Folk facente parte dei “I Bambini nel Mondo” che si esibiranno ad Agrigento in occasione del “Mandorlo In Fiore”.

Gli stessi proporranno uno spettacolo della durata di mezz’ora circa, sia nel Plesso Don Bosco che Manzoni. I gruppi saranno quelli provenienti dal, Messico: Compania Folklorica del Hidalgo; Panama: Academia de Danzas Folkloricas Francisco de León;

Verranno accolti calorosamente dai nostri alunni che per l’occasione hanno preparato balli e canti dialettali, ai fini di uno scambio interculturale.

Il Dirigente scolastico

Marilena Giglia