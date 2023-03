Realmonte, a fuoco l’auto di una professionista: indagini in corso

Notte di fuoco in via Arno, nel centro di Realmonte. L’automobile – una Alfa Romeo 159 – di proprietà di una cinquantasettenne libera professionista, originaria di Porto Empedocle ma residente nella città della Scala dei Turchi, è stata danneggiata da un rogo. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti della zona.

I pompieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini per accertare la natura del rogo.