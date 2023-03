Tentano furto in casa ma vengono messi in fuga dalla proprietaria

Tentato furto in un appartamento a Sciacca. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’abitazione di un condominio in via Bergamo, in contrada Perriera, con l’obiettivo di svaligiarla. I ladri, forzando la porta, sono entrati in casa ma non si sono accorti della presenza della proprietaria. La donna, non appena si è resa conto dell’intrusione, ha cominciato ad urlare mettendo di fatto in fuga i balordi. Sull’accaduto indagano i poliziotti del locale commissariato.