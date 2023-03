Bivona, Cutrò: “finalmente hanno sistemato l’impianto di allarme della mia abitazione”

“Volevo informarmi che stamattina la Prefettura di Agrigento ha provveduto a cambiare la batteria dell’allarme di loro proprietà all’interno della mia casa”. Cosi in un post il testimone di giustizia Ignazio Cutrò dopo aver espresso la volontà di ritornare a manifestare davanti il Palazzo della Prefettura per avere riconosciuto i suoi diritti. “Mi sento solo di ringraziare l’Arma dei carabinieri, i giornalisti che ci sono stati sempre vicini e un ringraziamento particolare alla senatrice Enza Rando e Elisabetta Trenta ex ministro della difesa”.