L’ Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa ospita due gruppi Folk dei “I Bambini del Mondo”

Su interessamento del consigliere comunale Gianfilippo Lombardo e dell’amministrazione del comune di Ravanusa retta dal sindaco Carmelo D’Angelo, L’ Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa avrà il piacere di ospitare nella giornata di Giovedì 9 Marzo, due gruppi Folk facenti parte dei “I Bambini del Mondo” che si esibiranno ad Agrigento in occasione del “Mandorlo In Fiore”.

Gli stessi proporranno uno spettacolo della durata di mezz’ora circa, sia nel Plesso Don Bosco che Manzoni. I gruppi saranno quelli provenienti dal Messico: Compagnia Folklorica del Hidalgo; Panama: Academia de Danzas Folkloricas Francisco de León;

“Verranno accolti calorosamente dai nostri alunni che per l’occasione hanno preparato balli e canti dialettali, ai fini di uno scambio interculturale.”Dichiara la Dirigente scolastica Marilena Giglia

Lombardo si è detto soddisfatto ed ha voluto precisare che i gruppi si esibiranno a titolo gratuito e per tale motivo ci tenevo a ringraziare l’amico Luca Criscenzo per l’opportunità che ci ha dato. Con Luca, ha concluso Gianfilippo, abbiamo per più anni aperto a Ravanusa il Mandorlo in fiore portando ogni anno ben 7 gruppi.