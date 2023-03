Per la prima volta a Campobello di Licata è stato portato in scena lo spettacolo teatrale “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fò

Autori dell’iniziativa sono stati i componenti della storica compagnia teatrale “Quelli della Parnasso” di Campobello di Licata proprio il 3 e 4 marzo scorso, all’interno del cartellone del 10° Fratelli di Scena “Premio Carmelo Graci” che già dal mese di novembre 2022 si stà svolgendo presso l’auditorium “prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata (AG) sotto la direzione artistica di Lillo Ciotta.

Lillo Ciotta, regista dell’opera: nonostante fossimo consapevoli che portare in scena un’opera di uno dei più importanti autori del ‘900, nonché premio Nobel per la letteratura potesse presentare non poche difficoltà, ci siamo cimentati nell’affrontare un testo che, pur nella sua natura farsesca, riesce a comunicare al pubblico messaggi molto importanti.

Posso ritenermi soddisfatto della performance dei miei attori e delle mie attrici, ormai abbastanza pratici di palcoscenico che, con la loro esperienza, spirito di sacrificio e grande umiltà sono riusciti ad interpretare i personaggi assegnatigli con passione e professionalità.

Grazie al riscontro positivo del nostro pubblico, possiamo dire che il risultato è stato abbastanza soddisfacente quindi, Buona la Prima. Certamente il processo di miglioramento è sempre infinito quindi, continueremo a lavorare sul perfezionamento dello spettacolo per soddisfare il palato degli spettatori che incontreremo durante la nostra tournee.

Oltre ai miei attori, Saverio La Greca, Milena Lepre, Enzo Lepre, Mariangela Iannello, Eugenia Savarino e Luigi Progno, un ringraziamento particolare va a tutti i componenti della compagnia e a quanti, stando dietro le quinte all’ombra dei riflettori, hanno lavorato in sinergia con gli altri. E’ sempre la squadra che vince. Quindi grazie ad Angelo Toledo, Alessia La Greca, Michela Ciotta, Mariella Corbo, Rosita Puleri, Vito Terrana, Sara Puleri, Totò Termini, Peppe Miccichè, Luigi Pagliarello, Francesco Manganello e Lorenzo Santamaria.

Adesso siamo pronti per affrontare con piacere la tournee che ci vedrà nei migliori teatri della Sicilia, della Puglia e della Sardegna.