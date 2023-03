Agrigento, sesso in cambio della patente ritirata: indagato dipendente dell’Asp

Ricatti sessuali per velocizzare le pratiche delle patenti ritirate. La procura di Agrigento guidata da Salvatore Vella ha notificato l’avviso di conclusione indagine a carico di un dipendente dell’Asp di Agrigento, oggi in quiescenza, già in servizio all’ufficio patenti speciali.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’attività investigativa, avrebbe chiesto favori di natura sessuale per accelerare le pratiche amministrative relative ad alcune patenti ritirate.

Almeno quattro i casi di donne che sono state ricattate. Ma il numero potrebbe essere destinato a salire. L’indagine, resa complessa anche dall’imbarazzo nel denunciare l’accaduto, è stata condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della procura.