“Alla guida dopo aver assunto droga”, assolto 24enne di Palma di Montechiaro

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, ha assolto per “tenuità del fatto” il ventiquattrenne di Palma di Montechiaro, dall’accusa di essersi messo alla guida di un’auto dopo aver assunto droga e provocato un incidente.

La vicenda risale all’estate 2020 quando il giovane rimase coinvolto in un sinistro. Dagli accertamenti successivi emerse la positività al test della droga. Il ventiquattrenne era alla guida di un furgone Iveco. Per questo motivo fu denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica e la procura di Agrigento chiese nei suoi confronti l’emissione del decreto penale di condanna, un giudizio speciale che può essere impugnato dall’imputato ma che non prevede contraddittorio tra le parti.

La difesa del giovane, rappresentata dall’avvocato Domenico Ingrao, ha impugnato il decreto facendo approdare la vicenda in aula. L’accusa chiedeva una condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il giudice, accogliendo la tesi della difesa, ha invece assolto il ragazzo per tenuità del fatto.