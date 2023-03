Ancora disagi per gli studenti pendolari di Palma di Montechiaro, ennesimo appello dei genitori

I ragazzi pendolari di Palma di Montechiaro, nonostante gli accorati appelli, stanno ancora affrontando notevoli difficoltà nel raggiungere le loro scuole a causa dei problemi dei trasporti pubblici. La ditta Sal Autolinee SRL, che gestisce i trasporti nella zona, sta causando disagi a tutti i pendolari con ritardi, corse cancellate e autobus affollati da diversi mesi.

Nonostante gli sforzi del sindaco Stefano Castellino e delle istituzioni locali, la situazione sembra migliorare un giorno e precipitare nuovamente il giorno dopo. I genitori sono preoccupati per i loro figli, che stanno diventando sempre più demotivati e privati della volontà di andare a scuola, dopo aver trascorso i mesi più freddi dell’anno in attesa interminabile alle fermate.

I genitori si sentono presi in giro dalla ditta Sal e dalla Regione Siciliana, e sono frustrati dalla mancanza di orari chiari e dalla continua incertezza riguardo alla situazione dei trasporti pubblici.

In questa situazione di incertezza, più di cento genitori si sono nuovamente appellati al Prefetto di Agrigento, affinché prenda azioni immediate per risolvere questi disservizi. I genitori e gli studenti a gran voce chiedono corse puntuali, affidabili e sicure, e che i loro figli possano raggiungere le loro scuole e il relativo rientro a casa senza alcuna difficoltà.

Dopo tre mesi di problemi, la situazione sta diventando insostenibile.

Si spera che il Prefetto Cocciufa prenda in considerazione la situazione e intervenga il prima possibile per risolvere questi problemi. Gli studenti pendolari di Palma di Montechiaro hanno il diritto di un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile, e non devono essere costretti a subire continui disagi.