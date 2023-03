Campobello di Licata, rinnovo per l’individuazione del “deposito temporaneo” per i contenitori scarrabili

Provvedimento amministrativo della pubblica amministrazione di Campobello di Licata, con alla guida il sindaco Antonio Pitruzzella, per via di una determina dirigenziale, firmata dal caposettore Salvatore Cutaia – responsabile dell’area Ambiente e Polizia Municipale -, sul rinnovo per l’individuazione del “deposito temporaneo” per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti bio-degradabili (umido), presso il piazzale di ingresso della ex discarica Bifara-Favarotta. Il provvedimento e’ valido sino al prossimo 30 giugno.

GIOVANNI BLANDA