Caro voli. M5S: Il Codacons faccia parte dell’Osservatorio Regionale e nazionale per sul trasporto aereo

“L’aumento indiscriminato delle tariffe aeree da e per la Sicilia a ridosso delle festività sta danneggiando il settore del turismo e impedisce i ricongiungimenti familiari. Per questa ragione è necessario che i cittadini attraverso le associazioni di consumatori, possano dire la loro nell’ambito dell’osservatorio permanente regionale per il trasporto aereo. La Regione inserisca il Codacons tra i componenti dell ‘osservatorio”. Ad affermarlo è la deputata regionale vice presidente della Commissione Ambiente, Mobilità e Trasporti dell’ARS Jose Marano che con una interrogazione, incalza il governo Schifani e l’assessore Aricò anche a fornire dettagli sui risultati raggiunti dall’Osservatorio permanente regionale per il trasporto aereo, anche alla luce dei rincari delle tariffe aeree. A dicembre la deputata aveva anche depositato una richiesta di audizione all’ARS sempre per risolvere il tema del caro biglietti aerei.

“Il fenomeno del caro-tariffe aeree – scrive Marano – colpisce principalmente ed in maniera significativa i cittadini siciliani che sarebbero rappresentati nel nascente Osservatorio da un organismo istituzionale di carattere nazionale, ovvero il CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Sarebbe necessario che i cittadini siciliani fossero rappresentati da un delegato facente parte della più importante associazione nazionale a difesa degli utenti siciliani è il Codacons. Associazione che da anni si batte sul tema con decine di esposti e denunce e alla quale i cittadini si rivolgono per segnalare disservizi e anomalie sul servizio aereo.

Nel dicembre 2022 infatti il Codacons ha depositato un esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’aumento dei prezzi dei voli da e per la Sicilia”.

“Occorre a nostro avviso garantire una più ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi specifici che consentirebbe di perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le finalità istitutive dell’Osservatorio stesso. Ci chiediamo e lo chiediamo in maniera ufficiale al presidente Schifani perché abbiano escluso proprio il Codacons e di rivedere questa scelta in maniera celere e prioritaria” – conclude Marano.