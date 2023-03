Sciacca, sequestrata ambulanza senza assicurazione e revisione

È stato durante un normale servizio di vigilanza che una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Sciacca ha fermato un’autoambulanza in uso a una associazione per il trasporto privato di infermi, scoprendo diverse irregolarità riferibili al mezzo che, in seguito al controllo, è risultato sprovvisto di assicurazione.

Inoltre è stato accertato anche che l’ultima revisione risaliva a dieci anni fa. Al momento del controllo a bordo dell’ambulanza si trovava un anziano paziente che da poco era stato dimesso dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Il mezzo è stato sequestrato e al proprietario è stata inflitta una multa di 1.300 euro.