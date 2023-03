Dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa

Polizia e Vigili urbani sono intervenuti in una abitazione del centro, in via 24 Maggio, dove è stato ritrovato il cadavere di un anziano licatese. Alla base del decesso (che potrebbe essere avvenuto un paio di giorni fa) c’è molto probabilmente un malore. Lo sfortunato anziano viveva da solo e sarebbero stati i familiari a lanciare l’allarme alle mancate risposte dell’uomo. Una volta entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno ritrovato l’anziano ormai privo di vita e ne hanno constatato il decesso.