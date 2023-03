Licata, “Picchia anziano parente per 300 euro”: 66enne condannato e arrestato

I carabinieri della Compagnia di Licata, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento, hanno arrestato un uomo di 66 anni, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali, rapina ed estorsione nei confronti di un anziano parente. L’uomo è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione e, a seguito della sentenza, è stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

La vicenda risale al 2018. Il sessantaseienne, disoccupato, si sarebbe recato in casa di un anziano parente pretendendo da quest’ultimo la consegna di trecento euro. Quando il pensionato si è rifiutato di dargli il denaro, l’uomo si sarebbe scagliato contro di lui picchiandolo e sottraendogli circa 100 euro dai pantaloni.

In quell’occasione fu rubato anche un televisore minacciando l’anziano di consegnargli altri duecento euro in giornata. Il giorno successivo i carabinieri lo arrestarono proprio nel momento in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna del denaro.