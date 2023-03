Tragedia in viale Regione Siciliana, muore una 50enne investita da un’auto

Tragedia in viale Regione Siciliana, a Palermo. Una donna di cinquant’anni è morta investita da un auto, una Hyundai colore blu, sulla bretella laterale in direzione Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 all’altezza dello svincolo Oreto. Sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze per prestare i primi soccorsi. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare.