Tragedia mentre demolisce muro, 71enne muore cadendo nel vuoto

Demolisce un muro e finisce per cadere nel vuoto, tragedia del Catanese dove muore un uomodi 71 anni. Il fatto è accaduto a Grammichele, ieri pomeriggio, nel Catanese.

Il 71enne pare che stesse effettuando un intervento di demolizione di un muro. Il sindaco della cittadina Catanese aveva emesso ordinanza di divieto al transito per via di un pericolo legato al recente cedimento del costone sottostante. La demolizione si rendeva necessaria in quanto questo ammasso di mattoni di tufo ostruiva il passaggio delle auto. L’uomo muore proprio mentre demoliva questo muro che ha finito per crollare e farlo cadere giù nella scarpata sottostante.

I soccorsi

Sono scattati immediati i soccorsi. La situazione però è apparsa sin da subito disperata. L’anziano aveva perso conoscenza e sul posto era pronto già a decollare l’elisoccorso per trasportare d’urgenza l’anziano in ospedale. Ma il cuore di Luigi Termini ha smesso di battere durante il trasporto dall’ambulanza del 118 verso il piazzale dove ad attenderlo c’era per l’appunto l’elisoccorso.