Campobello di Licata, stadio inagibile: presentata interrogazione

Inagibile lo stadio comunale “Tre Torri- Lillo Smiraglia”, su recente disposizione della Questura di Agrigento. Sull’ argomento il neo gruppo consiliare al Comune di Campobello di Licata, Fratelli d’ Italia, a firma dei consiglieri comunali Patrizia Amato, Martina Toledo e Calogero Alaimo, ha presentato un’interrogazione consiliare al sindaco della cittadina, Antonio Pitruzzella. I tre consiglieri municipali chiedono di sapere: ” la motivazione per la quale non è ‘ stata ancora fornita alcuna documentazione già richiesta nel recente passato, da quando lo stadio comunale non è agibile e se il sindaco era a conoscenza di tale situazione, nonché se gli impianti sportivi sono stati collaudati e se il sindaco abbia mai avuto un confronto con l’assessore con delega allo Sport sui collaudi e sulla situazione di agibilità degli stessi impianti sportivi”.

Giovanni Blanda