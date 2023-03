Campobello di Licata, vìola affidamento in prova: arrestato 48enne

I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno arrestato un quarantottenne del posto per aver violato l’affidamento in prova a cui era sottoposto. L’uomo, in particolare, avrebbe disatteso il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Il tribunale di Sorveglianza ha così sospeso l’affidamento e firmato un ordine di carcerazione.

La vicenda risale allo scorso anno. L’infermiere, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con la moglie cominciando a seguirla e perseguitarla. Per questo motivo era scattato il “codice rosso”, un protocollo che tutela le vittime di violenza e all’uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Prescrizione che avrebbe violato più volte. Dopo le formalità di rito l’infermiere è stato accompagnato presso il carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.