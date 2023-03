Giovani e sociale. Hikikomori al centro di un DDL di Pellegrino (FI). “Dramma per migliaia di famiglie”

E’ un fenomeno che colpisce in Italia fra 50 e 100 mila giovani, per lo più del meridione, di età compresa fra 14 e 30 anni. Sono i giovani “Hikikomori”, ragazzi e ragazze che “stanno in disparte”, si chiudono in casa, spesso addirittura in una singola stanza, interrompendo per periodi lunghi e lunghissimi ogni rapporto col mondo esterno, a volte anche con i propri familiari.

Il fenomeno, osservato per la prima volta in Giappone già all’inizio degli anni ’90 e dove si stima che coinvolga addirittura un milione di persone, si sta sempre più diffondendo anche in Italia e, soprattutto dopo la pandemia e il lockdown, sembra si stia aggravando, con l’aumentare della pressione sociale sui giovani in termini di risultati scolastici, lavorativi, di carriera in ogni senso.

Per dare una risposta organizzata e costruire percorsi di assistenza, la Regione potrebbe ora dotarsi di strumenti normativi ed operati.

È quanto prevede il disegno di legge presentato da Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, che ha redatto un testo avvalendosi della collaborazione di esperti e psicologi.

“Si tratta di un fenomeno di auto-isolamento – spiega Pellegrino – che può durare anche anni e che secondo gli esperti del settore non si risolve spontaneamente. Un fenomeno che anche in Sicilia colpisce migliaia di famiglie e il cui sviluppo è complesso e spesso non ha un’origine in patologie pregresse dei ragazzi che ne diventano vittime.”

Il disegno di legge presentato dal capogruppo di Forza Italia prevede quindi che si costituisca in Sicilia un Osservatorio Regionale per la Sindrome di Hikikomori, che sia responsabile di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovere la formazione del personale medico e dei servizi sociali, promuovere l’attivazione di protocolli operativi delle ASP per l’assistenza alle giovani vittime del fenomeno.

“Quello dell’Hikikomori – conclude Pellegrino – è un fenomeno trasversale che colpisce famiglie di tutte le fasce sociali, indice del fatto che il problema riguarda la nostra società e i nostri ragazzi in modo ampio. Un motivo in più per cui la Regione affronti il problema dotandosi di strumenti adeguati.”