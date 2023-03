Siculiana, approvato il bilancio di previsione 2023/25

Il Consiglio comunale di Siculiana ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2023/25.

“Siculiana si colloca tra i pochi comuni in regola con lo strumento finanziario fondamentale per la vita dell’Ente”, dichiara il sindaco Peppe Zambito.

“Un grande risultato, che consentirà all’amministrazione di programmare gli interventi necessari e dare risposte concrete alle istanze dei cittadini.

E’ doveroso da parte mia ringraziare i dirigenti comunali per l’ottimo lavoro svolto. Grazie a tutti i consiglieri comunali, che con grande senso di responsabilità, hanno contribuito a migliorare il documento finanziario e ad approvarlo nei tempi previsti dalla norma.”