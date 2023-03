Campobello di Llicata, nomina referente per la redazione del piano triennale Lavori pubblici

L’architetto Giovanna La Verde è stata nominata, con decreto sindacale, referente per la redazione piano triennale Lavori pubblici e del programma triennale per l’ acquisto di fornitura e servizi. Il provvedimento municipale è trasmesso al segretario comunale e ai responsabili dei settori del Comune. Con altro documento municipale, disposto il prelevamento dei fondi di riserva, in virtù del regolamento di contabilità.

Giovanni Blanda