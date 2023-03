Favara, presidio contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro

Il comitato cittadino, costituitosi in data 20 febbraio 2023 con l’obiettivo di opporsi all’istallazione dell’antenna in via Setti Carraro a Favara, invita la cittadinanza a partecipare al momento di raccoglimento che si terrà martedì 14 marzo, alle ore 10,00, in piazza della Pace, nei pressi del sito dove dovrebbe essere installata l’antenna. Il comitato ha provveduto ad invitare ufficialmente le scuole che sorgono in prossimità del sito individuato dalla società Vodafone, il quartiere e le attività commerciali. Inoltre, teniamo a ricordare che le preoccupazioni del Comitato hanno trovato il pieno sostengo dell’amministrazione comunale, del consiglio comunale e di diverse associazioni che hanno provveduto ad inviare delle forti rimostranza all’ufficio SUAP del comune di Favara.

Questo presidio simbolico vuole semplicemente dimostrare che la città di Favara respinge la possibilità di installare questa antenna all’interno di un tessuto urbano densamente popolato, anche da soggetti fragili, e che sia opportuno che la società individui un sito alternativo possibilmente lontano dal centro abitato.