Giustizia, annullata nomina del presidente del tribunale di Palermo

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della nomina del presidente del Tribunale di Palermo – come deciso dal Tar per il Lazio lo scorso 19 settembre – annullando il provvedimento con cui il Csm aveva conferito ad Antonio Balsamo l’incarico di presidente del Tribunale ordinario di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da Piergiorgio Morosini, altro magistrato aspirante all’incarico. La decisione chiarisce che Balsamo non poteva concorrere al posto di presidente del tribunale: al momento della presentazione della candidatura, non aveva ancora maturato il periodo minimo di funzioni requirenti prescritto dalla normativa.