Ladri in azione durante Fiaccolata, rubati 1000 euro da distributore automatico

Tornano a colpire i ladri dei distributori automatici ad Agrigento. Ignoti, subito dopo la Fiaccolata dell’Amicizia, sono entrati in azione nella centralissima via Atenea e hanno divelto le macchinette snack utilizzando probabilmente una tronchese. Portati via i soldi contenuti nelle cassette. Secondo una prima ricostruzione il bottino ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza. Non è il primo episodio del genere che si verifica. Nelle scorse settimane, con lo stesso modus operandi, i ladri avevano scassinato i distributori in via Pirandello, via Manzoni e via Callicratide.