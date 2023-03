L’intelligenza artificiale aiuterà i cittadini, via a progetto in 12 comuni siciliani

L’intelligenza artificiale nei comuni siciliani velocizzerà la burocrazia e faciliterà la transizione digitale. Tutto questo grazie ad un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica realizzato in collaborazione con Formez PA, ai funzionari della pubblica amministrazione basterà un “click” per essere guidati nella compilazione di moduli, richieste o di atti amministrativi.

I primi comuni coinvolti

L’iniziativa è finanziata con il Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e coinvolge in questa prima fase 203 piccoli comuni in tutta Italia, 12 dei quali sono in Sicilia: Alimena, Bivona, Cesarò, Comitini, Floresta, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Graniti, Marianopoli, Mineo, Montevago, Torrenova. “Con questo progetto di intelligenza artificiale applicata ai comuni vogliamo migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione – ha detto Sergio Talamo direttore comunicazione istituzionale Formez PA – è infatti possibile supportare i funzionari pubblici in molti ambiti, ad esempio la gestione dello Spid, l’inoltro o la compilazione di una pratica, il rinnovo di un documento. L’obiettivo è rendere più semplici e veloci i servizi per gli utenti. Questo tipo di tecnologia può essere applicata in molti ambiti, ma è importante ribadire che dietro ogni software di intelligenza artificiale c’è sempre una regia umana”.