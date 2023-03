Rubano capi firmati, arrestate due donne

Due donne di 40 e 45 anni sono state arrestate dalla polizia per furto di vestiti nel negozio La Malfa 14, in via Ugo La Malfa a Palermo. Le due clienti che avevano appena preso alcuni capi d’abbigliamento dal valore di circa 300 euro e hanno cercato di fuggire via dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. Un impiegato si è accorto di tutto e ha segnalato il furto al vigilante della Ksm. Dopo un breve inseguimento le due sono state bloccate. Hanno tentato di gettare la merce appena presa. Oggi saranno giudicate per direttissima.