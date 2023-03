Scontro auto – motoape: morto 90enne

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla statale 113 a Carini. Un uomo di 90 anni, Vito Tranchina, a bordo di una moto Ape ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Inutili i tentati di soccorso per la vittima. A tentare di rianimarlo i sanitari di un’ambulanza del 118 ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto, non si è riusciti neanche a portarlo in ospedale.