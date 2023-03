Inizia a Campobello di Licata la festa del patriarca San Giuseppe

Inizia a Campobello di Licata la festa del glorioso patriarca San Giuseppe. Oggi (martedì 14 marzo), e’ la Giornata dei Giovani. Nell’omonima chiesa, alle ore 18 Santo Rosario, sacro manto e, a seguire (ore 18,30), celebrazione della santa messa. In serata benedizione della Tavola di fraternita’ in via Nicotera (traversa di via Montenero). I festeggiamenti si concluderanno lunedì 20 marzo. Sono organizzati dall’Unita’ pastorale San Giuseppe-Gesu’ e Maria, guidata da don Antonio La Licata e don Augustine Mgovano.

GIOVANNI BLANDA

