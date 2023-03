La deputata agrigentina Giovanna Iacono entra nella Direzione nazionale del PD

La deputata agrigentina Giovanna Iacono, originaria di Santa Elisabetta, entra a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico. Sono dieci, tra siciliane e siciliani, gli eletti nell’ambito dell’Assemblea nazionale che si è svolta ieri a Roma. Oltre al segretario regionale Barbagallo (membro di diritto) eletti anche: Marika Cirone Di Marco, Peppe Provenzano, Valentina Chinnici, Sergio Lima, Teresa Piccione, Antonio Rubino, Giovanna Iacono, Peppe Di Cristina, Stefania Marino e Erasmo Palazzotto.

“Nel corso dell’assemblea nazionale del Partito Democratico sono stata eletta quale componente della direzione nazionale del Pd – ha dichiarato Iacono – E’ per me un onore poter rappresentare in quella sede la voce della Sicilia e della mia provincia, ma anche essere parte di un percorso di rinnovamento e rinascita. C’è tanto entusiasmo intorno a noi, grazie all’elezione di Elly Schlein: adesso il compito in cui tutti dobbiamo spendere noi stessi è di non tradire queste aspettative.”