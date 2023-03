Agrigento, scoperti cellulari e batterie destinati ai detenuti: indagini

Un sacchetto contenente cinque microcellulari e tre carica batterie è stato rinvenuto dagli agenti della Polizia penitenziaria nei pressi del muro di cinta del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. I dispositivi elettronici, con ogni probabilità, erano destinati ai detenuti.

A fare la scoperta sono stati i poliziotti durante uno dei giri di perlustrazione del perimetro dell’istituto penitenziario. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sta coordinando le indagini per risalire ai mandanti e ai destinatari dei cellulari. Per fare arrivare il sacchetto con i cellulari in carcere sarebbe stato utilizzato un drone che ha aggirato il divieto di sorvolare la zona.