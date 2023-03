Ok ai progetti per le case di comunità nell’agrigentino, Savarino: “Rinnoviamo offerta sanitaria”

“Molti di voi ricorderanno con quanta determinazione nei mesi passati abbiamo voluto lavorare per addizione e non per sottrazione in provincia di Agrigento.

Quel serio lavoro ci ha condotto oggi a un grande risultato in termini di investimenti sanitari sul territorio, con l’approvazione di tutti i 19 progetti di fattibilità per le case di comunità.” Lo scrive in una nota la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino.

La deputata agrigentina prosegue: “Siamo in pratica riusciti a ottenere più di quanto ci toccasse per numero di abitanti. Con l’ottenimento di queste importanti risorse del pnrr l’erogazione dei servizi sanitari nella nostra provincia produrrà significativi cambiamenti: ridurremo le disparità territoriali, creeremo nuovi posti di lavoro e potenzieremo i nostri presidi territoriali. Un toccasana per la salute delle nostre comunità, specie per le aree interne della provincia.”