Bambino in ospedale dopo essere stato investito da auto

Incidente a Fontanelle in via Bacchi nei pressi dell’autoscuola. Un bambino è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada.

ùLanciato l’allarme sul posto i sanitari del 118 Gise e successivamente un’altra ambulanza medicalizzata che hanno trasferito il bambino in ospedale con vari ferite.

Tanta paura per i genitori e i passanti, traffico bloccato parzialmente. Il bambino fortunatamente non versa in pericolo di vita.