Bivona, concessione immobili comunali per la realizzazione di un albergo diffuso

La Città di Bivona ha pubblicato una manifestazione di interesse per la concessione di immobili comunali per la realizzazione dell’albergo diffuso. L’iniziativa è volta ad acquisire proposte progettuali mirate alla conservazione e valorizzazione di 7 fabbricati di proprietà del Comune la cui futura gestione complessiva, nella visione dell’Amministrazione comunale, potrà rappresentare uno slancio al settore turistico della Città, incrementare i servizi turistico-ricettivi e culturali, e promuovere un indotto interessante anche per il tessuto cittadino legato alle piccole e medie imprese commerciali e artigianali. Nelle proposte di valorizzazione dei fabbricati potranno coesistere sia attività commerciali sia spazi da destinare ad attività turistico/culturali, inoltre i soggetti interessati, in forma singola o associata, potranno prevedere, all’interno della loro proposta progettuale, servizi e attività differenziate in armonia con le caratteristiche degli immobili, e del contesto del territorio circostante, finalizzate alla valorizzazione degli stessi e del tessuto territoriale, e compatibili con le norme vigenti per l’utilizzo degli immobili ricadenti all’interno del centro storico.

” Attraverso tale avviso intendiamo acquisire disponibilità da parte degli interessati a proposte per la valorizzazione integrata degli immobili adibiti ad albergo diffuso, comprensive di Piano Economico Finanziario di massima, al fine di procedere successivamente alla pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica per la concessione degli immobili destinati agli scopi sopra esposti”, dichiara il sindaco Milko Cinà. “L’avvio di questa procedura segna la volontà di acquisire proposte progettuali di utilizzo funzionale alla conservazione e valorizzazione degli immobili che siano in grado di offrire concrete opportunità per la migliore fruizione collettiva della Città di Bivona e di sviluppo e promozione per il territorio. A tale scopo, l’Amministrazione Comunale ha affidato a Farm Cultural Park la redazione di un piano di valorizzazione culturale e di promozione pubblicitaria degli alloggi destinati ad albergo diffuso che supporterà fin da subito l’Amministrazione e i futuri concessionari nella realizzazione dell’albergo diffuso”.

Le manifestazioni d’interesse, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale della Città di Bivona al link http://www.comune.bivona.ag.it/bivona/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/498 , dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.03.2023.