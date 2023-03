Entrano nel Vivo a Campobello di Licata i festeggiamenti in onore del patriarca San Giuseppe

Entrano nel Vivo a Campobello di Licata i festeggiamenti in onore del glorioso patriarca San Giuseppe. Oggi (giovedì 16 marzo), Giornata eucaristica, nell’omonima chiesa, alle ore 18 Santo Rosario, sacro manto e, a seguire (ore 18,30), celebrazione della santa messa, adorazione comunitaria, angelus e benedizione eucaristica.

Seguira’ l’attesa Sagra di San Giuseppe.

I festeggiamenti finiranno non domenica prossima, come da calendario, ma lunedì 20 marzo. Sono organizzati dall’Unita’ pastorale San Giuseppe-Gesu’ e Maria, guidata da don Antonio La Licata e don Augustine Mgovano.

GIOVANNI BLANDA