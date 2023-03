Grandissimo successo del pastry Chef Giovanni Mangione max cassata da 500 kg

Grande successo al Pala congressi di Agrigento evento Cooking Show dove e stata invitata l’associazione provinciale cuochi e pasticceri Agrigento Salvatore Schifano capitanati dal noto pastry Chef Giovanni Mangione hanno realizzato una max cassata da circa 500 kg tutta con ricotta .Pan di spagna alla vaniglia .bagna al maraschino .cannolicchi .pasta di mandorla . E tanta frutta candita . Sono stati tanti i pasticceri provenienti da quasi tutta la Sicilia ad aiutare a al pastry Chef mangione presenti anche l’associazione Famiglie persone Down dove i ragazzi già partecipanti in altri eventi di meghe torte sono stati premiati con un attestato e una medaglia per concludere i lavori il pastry Chef mangione ha preparato una bellissima scultura di mandorla e croccante con dei fiori di zucchero soffiato e tirato dove è stata apprezzata da tutto il pubblico