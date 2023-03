Sciacca, svaligiati due garage: rubati olio, vino e due auto

Ladri in azione a Sciacca dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati svaligiati due garage. Il primo episodio è avvenuto in via Salici. Ignoti sono riusciti a forzare la saracinesca e portare via una Fiat Panda, 130 litri di olio, 50 litri di vino e un macchinario per la potatura. Il bottino ammonterebbe a circa 5 mila euro. Il magazzino è di proprietà di un pensionato del posto.

Il secondo episodio si è registrato in via Olivella. In questo caso i malviventi, dopo essersi intrufolati in un garage, hanno rubato una Opel Astra. Il veicolo è stato poi ritrovato abbandonato in via Cusumano. Sui due furti indagano i carabinieri.