Agrigento, il questore Iraci saluta la città: “grazie a tutti”

Il Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, lascia Agrigento. Promossa a dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo quattro anni di servizio nella città dei Templi, andrà a Roma, per dirigere sul territorio nazionale, il coordinamento delle attività legate ai problemi relativi alla gestione dei flussi migratori.

“Sono stati quattro anni intensi che ho trascorso in un territorio dove nulla è stato tralasciato. Ringrazio i tutti i miei collaboratori, le associazioni, la stampa, i cittadini, le altre istituzioni dello Stato che mi hanno dato una mano nel percorso di sicurezza che faticosamente abbiamo portato avanti. A quella parte della cittadinanza che è rimasta assente, dico di venire sempre incontro alle istituzioni dello Stato per cercare di fare chiarezza su alcuni episodi che necessitano della collaborazione della società civile. Lascio una Questura con ottimi poliziotti, con professionalità molta avanti.” Con queste parole il questore Iraci ha convocato la stampa per dare un ultimo alla città che l’ha accolta in questi anni. “Un dei momenti che sicuramente mi hanno profondamente colpito e che porterò sempre con me la perdita dell’agente Di Loreto, sia io che questa questura saremo sempre vicini alla famiglia”.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nome del nuovo questore di Agrigento.